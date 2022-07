Atelier « Gardien d’histoires »

Atelier « Gardien d’histoires », 17 août 2022, . Atelier « Gardien d’histoires »



2022-08-17 – 2022-08-17 Avec Lucie Vabre

Lucie vous propose de découvrir la couture et vous accompagne sur la création de votre marque-page « Gardien d’histoires ». A vos aiguilles ! Tout public – accompagné pour les moins de 8 ans

Sur inscription Avec Lucie Vabre

Lucie vous propose de découvrir la couture et vous accompagne sur la création de votre marque-page « Gardien d’histoires ». A vos aiguilles ! Tout public – accompagné pour les moins de 8 ans

Sur inscription Avec Lucie Vabre

Lucie vous propose de découvrir la couture et vous accompagne sur la création de votre marque-page « Gardien d’histoires ». A vos aiguilles ! Tout public – accompagné pour les moins de 8 ans

Sur inscription dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville