Yvetot Aide à la réparation de vélos à La Bicyclerie Atelier garage solidaire La Bicyclerie Yvetot, 21 octobre 2023, Yvetot. Aide à la réparation de vélos à La Bicyclerie Samedi 21 octobre, 14h00 Atelier garage solidaire La Bicyclerie L’atelier Garage solidaire La Bicyclerie est un atelier regroupant 11 bénévoles qui sauront vous accompager, vous conseiller sur les réparations de votre vélo. Le principe n’est pas que les bénévoles fasse la réparation mais vous montre éventuellement ! Atelier garage solidaire La Bicyclerie 7 rue du Couvent 76190 Yvetot Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

