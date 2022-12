Atelier galette des rois pistache HOBA Paris Catégories d’évènement: île de France

. payant Billetterie : 50€ + (frais de loc) Un cours de cuisine pour devenir les vrais.es rois et reines de la galette ! Cette année, pour finir le mois de janvier en beauté, la cheffe Géraldine Salah vous invite à un atelier de cuisine pour découvrir une recette de galette des rois aux saveurs d’orient. Vous réaliserez votre galette des rois maison, de la confection de la pâte feuilletée à la préparation d’une délicieuse frangipane parfumée à la pistache d’orient. A propos de la Cheffe : Issue de la prestigieuse école Ferrandi, Geraldine Salah aime partager sa passion pour la pâtisserie à travers des cours ludique. Billetterie : 50€ + (frais de loc)

grand public, accessible aux débutants. HOBA c’est quoi ? HOBA est un lieu de vie dédié à l’alimentation durable & joyeuse, niché au cœur des 10 hectares du parc Martin Luther King (Paris 17e). Venez vous régaler en HO dans notre food court et vous cultiver en BA dans notre espace de programmation pluridisciplinaire qui accueille cours de cuisine & masterclass, rencontres, projections et animations autour d’un grand bar café central ! Vos papilles ne seront pas en reste avec notre food court haut en saveurs et bas en carbone. Venez y déguster les spécialités de nos 3 chefs·fes résidents·es Just Ramen : street food japonaise

Le Falaf : le talent n’a pas de frontière

Mouflet : le muffin anglais à la french HOBA 43 45 Rue Bernard Buffet 75017 Paris Contact : https://hoba.paris/evenement/atelier-galette-des-rois-pistache/ 0981986755 jose@hoba.paris https://hoba.paris/evenement/atelier-galette-des-rois-pistache/

