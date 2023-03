L’art au quotidien dans son espace de vie dynamise et sublime la pensée, la poésie, le bien-être, le chemin du possible de l’être humain. Atelier galerie Sophia Rancatore Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

L’art au quotidien dans son espace de vie dynamise et sublime la pensée, la poésie, le bien-être, le chemin du possible de l’être humain. Atelier galerie Sophia Rancatore, 1 avril 2023, Guérande. L’art au quotidien dans son espace de vie dynamise et sublime la pensée, la poésie, le bien-être, le chemin du possible de l’être humain. 1 et 2 avril Atelier galerie Sophia Rancatore « Quand la vie est un arbre, chaque jour est une fleur… » C’est ce lien, ce dialogue entre l’homme et la nature que je souhaite mettre en évidence pour les JEMA, à travers la sculpture et la mosaïque contemporaine.

Mes recherches sont de retranscrire à travers des sculptures, cette mise en scène quotidienne sous toutes ses formes, toutes ses couleurs.

Ces couleurs, ces mouvements, ces volumes, ces rythmes, ces jeux d’ombres et de lumières se mettent en place afin d’exprimer et de dévoiler une histoire aussi universelle qu’intime… En effet, cette discipline riche par ces diverses fragmentations s’inscrit dans le travail de la mosaïque et de la sculpture contemporaine. Elle offre un nouveau regard quant à tous les questionnements et les bouleversements humains face à la nature… Atelier galerie Sophia Rancatore 17 rue de la juiverie 44350 Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-02T15:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00 marbre verre « Bijou d’espace », sculpture murale. Bois, porcelaine, marbre, pâte de verre, feuille d’or. Technique de mosaïque contemporaine. Collection de sculptures qui permet la rêverie, la poésie, le lien humain dans ce monde…

