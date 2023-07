Exposition Photographie- Dessin-Gravure Atelier Galerie Phoebus La Chaise-Dieu, 3 juillet 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Photographies d’Alexandre Vigot accompagnées de dessins et de gravure eexposées du 03 juillet au 17 septembre Place du Monument en entrée libre.

2023-07-03 fin : 2023-09-17 . .

Atelier Galerie Phoebus Place du Monument

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Photographs by Alexandre Vigot accompanied by drawings and engravings exhibited from July 03 to September 17 Place du Monument free admission

Fotografías de Alexandre Vigot acompañadas de dibujos y grabados expuestas del 03 de julio al 17 de septiembre Place du Monument entrada gratuita

Fotografien von Alexandre Vigot, begleitet von Zeichnungen und Drucken eexposé du 03 juillet au 17 septembre Place du Monument en entrée libre

