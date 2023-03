Portes ouvertes Oulangerie Atelier Galerie Oulangerie, 1 avril 2023, Arles.

Portes ouvertes Oulangerie 1 et 2 avril Atelier Galerie Oulangerie

Ouverture de l’atelier Galerie Oulangerie, présentation des activités de l’atelier transdisciplinaire et des derniers travaux réalisés.

Katia Jacquet travaille le bois et la terre, elle s’appuie sur des formes géométriques simples pour créer des objets tactiles en quête d’équilibre. Les céramiques sculpturales sont aussi fonctionnelles, elles sont réalisées en grès, modelées et tournées dans un geste artisanal puis couvertes d’émaux issus de ses recherches.

Anaïs Bellot travaille le trait et la ligne, gratte, cisaille et carresse les plaques de cuivre pour donner forme à des images singulières et narratives. Ces estampes représentent des personnages zoomorphes, entre l’homme et animal, nature et culture.

Depuis juillet 2022, au sein de la Oulangerie, en plein coeur du quartier de la Roquette à Arles Katia et Anaïs décident de confronter leurs univers et entament un dialogue entre le volume et le trait.

Atelier Galerie Oulangerie 40 rue de la Roquette 13200 ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

céramique arles

Vase grès, Katia Jacquet & Anaïs Bellot 2022. Photo Claude Badée.