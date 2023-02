Tissons ensemble la lirette ! Atelier Galerie La TRAME, 1 avril 2023, Anglards-de-Salers.

Tissons ensemble la lirette ! 1 et 2 avril Atelier Galerie La TRAME

L’Atelier La TRAME vous propose les démonstrations et les petits ateliers de tissage lirette. Découvrez ce tissage très gai et coloré, où on utilise les matériaux provenant du recyclage. handicap moteur mi

Atelier Galerie La TRAME 3 place Jean Descoeur 15380 Anglards-de-Salers Anglards-de-Salers 15380 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{“link”: “https://www.galerielatrame.fr/”}, {“link”: “https://www.galerielatrame.fr/lirette/”}]

Tissons ensemble la lirette !

Démonstration et atelier découverte

Pendant le week-end de Journées Européennes des Métiers d’Arts, l’Atelier La TRAME vous propose les démonstrations et les petits ateliers de tissage lirette.

Découvrez ce tissage très gai et coloré, où on utilise les matériaux provenant du recyclage : les vieux vêtements, les chutes des tissus, les restes de différents fils.

En tissant la lirette on n’a jamais deux pièces identiques, parce qu’on ne sait jamais quels tissus, de quelles couleurs et de quelles factures on va récupérer ! Et la récupération, “l’upcycling”, c’est ce qu’il y a de mieux pour notre environnement, c’est écolo !

Je vous invite à venir dans mon atelier pour connaître cette technique, découvrir les étapes nécessaires pour la création et pour tisser quelques rangs dans une œuvre collective, ce n’est pas difficile – même les débutants et les enfants peuvent le faire !

Ce tissage est pour tous, de 6 et 99 ans.

La lirette tisse les liens et fait la vie gaie !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Photo by Atelier La TRAME 2023