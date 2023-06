Le tour du monde en sous-marin Atelier Galerie Kloug Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Le tour du monde en sous-marin Atelier Galerie Kloug Toulouse, 5 octobre 2023, Toulouse. Le tour du monde en sous-marin 5 octobre – 25 novembre Atelier Galerie Kloug Entrée libre L’exposition Sur le chemin des vacances, les touristes que nous sommes regardent beaucoup mais voient peu. Les chemins, trop empruntés, se transforment en profondes ornières. Le regard ne porte pas au delà du bout du nez, l’essentiel paraît inaccessible. C’est le tour du monde en sous-marin ! Exposition de centaines de photographies vernaculaires, d’amateurs anonymes, tirées de la collection « le commun des mortels ». Vernissage le jeudi 5 octobre 2023 à 18h Pour plus d’informations, consulter le site web de l’Atelier Le lieu L’atelier galerie est ouvert toute l’année. Les expositions thématiques de centaines de photos vernaculaires changent tous les deux mois. La collection « le commun des mortels » rassemble des milliers de photos d’anonymes, classées en centaines de thèmes. Atelier Galerie Kloug 19 allée des Soupirs 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.kloug.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

