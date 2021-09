Meung-sur-loire Atelier Galerie d'IsA - La Faramine Meung-sur-Loire Atelier Galerie d’IsA – La Faramine – Portes ouvertes Ateliers d’artistes Atelier Galerie d’IsA – La Faramine Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Dans le cadre des Portes ouvertes aux Ateliers d’artistes 2021, retrouvez Isabelle Avanzini, créateur auteur. Retrouvez de nombreuses œuvres d’art dont notamment des créations textiles chatoyantes et inspirées.

Voir http://www.isabelleavanzini.com/

Un atelier haut en couleurs vous ouvre ses portes Atelier Galerie d’IsA – La Faramine 3 place du Maupas, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00

