Céramiques L’âge de grès Atelier/Galerie d’Art Sophie Dupeyrat Vétheuil Catégories d’Évènement: Val-d'Oise

Vétheuil

Céramiques L’âge de grès Atelier/Galerie d’Art Sophie Dupeyrat, 29 mars 2023, Vétheuil. Céramiques L’âge de grès 29 mars – 2 avril Atelier/Galerie d’Art Sophie Dupeyrat Exposition des céramiques d’Ingrid Hiver et atelier découverte Atelier/Galerie d’Art Sophie Dupeyrat 32 grande rue 95510 Vétheuil Vétheuil 95510 Val-d’Oise Île-de-France La galerie Sophie Dupeyrat à Vétheuil accueille Ingrid Hiver céramiste de Mézy sur Seine.

Elle y présentera ses dernières créations. Ingrid est tourneuse en céramique, elle travaille le grès, pratique les émaux de hautes et basses températures.

Elle sera heureuse de vous parler de son travail.

Elle vous proposera une démonstration et la découverte de la pratique du tour (pour les adultes) ainsi qu’un atelier libre découverte de la matière (pour les enfants) le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 14 h à 17 h.

Vous pourrez découvrir son travail le mercredi 29 mars, le jeudi 30 mars, le samedi 1er avril et le dimanche 2 avril.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Céramique

Détails Catégories d’Évènement: Val-d'Oise, Vétheuil Autres Lieu Atelier/Galerie d'Art Sophie Dupeyrat Adresse 32 grande rue 95510 Vétheuil Ville Vétheuil lieuville Atelier/Galerie d'Art Sophie Dupeyrat Vétheuil Departement Val-d'Oise

Atelier/Galerie d'Art Sophie Dupeyrat Vétheuil Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vetheuil/

Céramiques L’âge de grès Atelier/Galerie d’Art Sophie Dupeyrat 2023-03-29 was last modified: by Céramiques L’âge de grès Atelier/Galerie d’Art Sophie Dupeyrat Atelier/Galerie d'Art Sophie Dupeyrat 29 mars 2023 Atelier/Galerie d'Art Sophie Dupeyrat Vétheuil Vétheuil

Vétheuil Val-d'Oise