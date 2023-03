A la découverte de la sculpture Atelier Galerie d’Art Nathalie Le Guillou, 28 mars 2023, Antibes.

C’est avec un grand plaisir que je vous invite à découvrir mon atelier galerie, je partagerai, à cette occasion, ma passion pour le travail de la terre avec vous pendant cette visite. La technique de la sculpture est souvent mal connue du grand public.

En 2015 j’ai créé mon atelier galerie d’art à Antibes au cœur de la vieille ville. Je travaille l’argile et plus particulièrement du grès en modelage ou bien à la plaque, pour un usage principalement ornemental mais également utilitaire.

Création de sculptures avec patine ou émail en œuvre unique ou bien en tirage en bronze.

Création de divers objets émaillés, vases, plats, assiettes…

J’ai également pour passion la couleur, je travaille la peinture à l’huile au couteau sur toile de lin, avec une préférence pour les grands formats.

Plus que le sujet, le travail de la couleur a une importance majeure dans mes réalisations.

D’un côté mes sculptures avec la magie de faire vivre en trois dimensions les souvenirs de mes voyages lointains, de l’autre l’infinie surprise de mes créations originales dans des couleurs vives de mes peintures signées NAT… comme encore et toujours la terre et la mer dans le destin d’une artiste totalement épanouie.

A très bientôt dans mon atelier galerie.

Atelier Galerie d'Art Nathalie Le Guillou 8 cours Masséna Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

