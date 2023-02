La broderie d’art dans tous ses états atelier galerie bressigny angers, 1 avril 2023, Angers.

Démonstration de la broderie d’Art

atelier galerie bressigny angers 84 rue bressigny angers Angers 49007 Maine-et-Loire Pays de la Loire

A l’occasion des JEMA, Martine Maudet vous accueille dans son atelier afin de vous parler de son métier de brodeuse d’Art et d’enseignante en broderie d’Art et de ses differentes passions artistiques (peinture, pastel gravure lithographie…)

Elle fera des démonstrations de broderie luneville (perles et paillettes) et vous la verrez travailler sur le metier.

Elle évoquera differentes techniques de broderie ancienne et vous découvrirez l’ambiance très colorée de son atelier dans lequel toutes les matières utilisées sont classées et repertoriees selon des critères bien définis.

C’est un monde de couleurs, de rêve et de beauté qui s’offre aux yeux des visiteurs….Le savoir faire allié à la recherche de l’esthétique et l’amour du beau.

C’est pour rêver un peu que vous viendrez ….



création Martine Maudet