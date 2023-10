Habiter le nid Atelier-Galerie Bleu Lille, 14 octobre 2023, Lille.

Habiter le nid

Caroline Pichon

« Le chemin débute dans le quartier Moulins à Lille avec une étape qui m’est familière: une cueillette photographique. Après avoir installé mon atelier mobile à l’Atelier-Galerie Bleu, je m’en vais pendant dix jours, faire connaissance avec le quartier et ceux qui l’animent, le traversent, le vivent. Je prends des photos et me laisse porter et surprendre par quelques rencontres. Le quartier est calme, les images sont parfois silencieuses. Je cherche une direction.

Des gestes me surprennent, des formes se répètent, je ne peux pas capturer toutes les images alors je les mets en mots. Des pistes naissent au moment où j’arrête de chercher mon chemin. Les photographies révèlent des formes qui m’interpellent, les conversations s’accordent avec elles.

Des nids. Grands, petits, de fortune, élaborés, singuliers, familiers, formels, informels. Une fois remarqués, j’en trouve partout, ils habillent le paysage, construisent le quartier. »

A noter dans vos agendas:

Le vernissage de l’exposition se tiendra le samedi 14 octobre de 15h à 19h. Vous pourrez expérimenter la technique de la sérigraphie à travers la réalisation d’une carte postale, comme un souvenir de l’exposition à emporter.

Deux temps forts avec l’artiste vous sont proposés:

Le samedi 18 novembre entre 15h et 19h où vous réaliserez des images mixant aquarelle et sérigraphie qui seront tissées ensemble pour les faire se rencontrer et créer une nouvelle histoire.

Le samedi 16 décembre entre 15h et 19h où vous créerez une mini édition à partir de sérigraphies à l’encre de mûres et de photographies de l’exposition.

Ateliers gratuits, ouverts à tous, sur inscription au 09.83.861.675 ou au 06.35.45.91.77

Atelier-Galerie Bleu 26, rue Georges Clémenceau Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 09.83.86.16.75 https://avenir-enfance.wixsite.com/atelier-galerie-bleu

Caroline Pichon