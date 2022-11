Tous les carrés ont un sens Atelier-Galerie Bleu, 23 novembre 2022, Lille.

Tous les carrés ont un sens 23 novembre – 30 décembre Atelier-Galerie Bleu

Entrée libre

Diane Marissal et Jérémie Leblanc-Barbedienne, Les Canailles

Atelier-Galerie Bleu 26, rue Georges Clémenceau Lille Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France gratuité

09.83.86.16.75 https://avenir-enfance.wixsite.com/atelier-galerie-bleu Atelier-Galerie Bleu, lien d’explorations, d’expérimentations et de rencontres artistiques

« Il y a la parole des habitants. Ceux qui viennent se raconter, ceux qui parlent d’autres choses, ceux qui ne veulent pas parler. Les archives. Le groupe.

On dit une centaine de cheminées d’usines au début du 20ème. Ceux qui savent, celui qui reconnaîtra Lille-Moulins et ses fêtes.

Et il y a Google. Le nom des rues, rayures jaune, quadrillage blanc, rectangle rose, point bleu, métro rouge. »

Tous les carrés ont un sens est le fruit des deux mois de résidence de Diane Marissal et Jérémie Leblanc-Barbedienne au sein de l’Atelier-Galerie Bleu. Invités à travailler autour de la parole des habitants et de la mémoire du quartier, leur recherche a pris différentes formes entre écriture, peinture, collages et jeu.

Pour la première fois, les compositions géométriques se mêlent au texte pour explorer les différentes visions de la ville et plus spécifiquement du quartier Moulins en perpétuel mouvement, entre nostalgie et utopie.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T15:00:00+01:00

2022-12-30T18:00:00+01:00

Les Canailles