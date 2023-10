Cet évènement est passé « Chacun son masque » – ateliers Atelier-Galerie Bleu Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord « Chacun son masque » – ateliers Atelier-Galerie Bleu Lille, 27 avril 2019, Lille. « Chacun son masque » – ateliers 27 avril – 18 mai 2019 Atelier-Galerie Bleu Ateliers du samedis en présence de l’artiste sur inscription. Ateliers « CHACUN SON MASQUE » En présence de l’artiste, réalise un masque à ton image ! La finalité ? Faire une belle mascarade et surtout s’amuser ! Samedis 27 avril, 04 et 11 mai de 15h à 18h, sur inscription, en présence de l’artiste.

Mercredi 15 mai, finition des masques.

Restitution le samedi 18 mai de 15h à 18h. Tout public, gratuit. Sur inscription au 09 83 861 675 ou à agb@avenir-enfance.org Atelier-Galerie Bleu 26 rue Georges Clémenceau 59000 Lille – métro porte de valenciennes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

2019-04-27T15:00:00+02:00 – 2019-04-27T18:00:00+02:00

