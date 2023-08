Atelier Galerie Anima Libri – visite commentée Atelier Galerie Anima Libri Montreuil Bellay Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Montreuil-Bellay Atelier Galerie Anima Libri – visite commentée Atelier Galerie Anima Libri Montreuil Bellay, 16 septembre 2023, Montreuil Bellay. Atelier Galerie Anima Libri – visite commentée 16 et 17 septembre Atelier Galerie Anima Libri 4€ par personne Relieur restauratrice professionnelle depuis 1980 Evelyne SAGOT vous propose une visite commentée de son atelier pour découvrir les outils traditionnels, l’histoire et l’avenir du métier.

Réservations obligatoires. 6 personnes maximum. 4 €/personne. Atelier Galerie Anima Libri 180 rue Nationale Montreuil Bellay 49260 Maine et Loire pays de la Loire 06 63 30 74 71 https://www.animalibri.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06.63.30.74.71 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

