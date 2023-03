Fonte d’un lingot atelier G’Aime, 31 mars 2023, Pernes-les-Fontaines.

Fonte d’un lingot 31 mars – 2 avril atelier G’Aime

Fonte d’un lingot au chalumeau, avec utilisation de borax anti oxidant, dans un creuset pour versser dans une lingotière acier.

Passage de la matière obtenue dans un laminoir, outil composé de deux rouleaux, cylindriques cannelés et de dimensions progressives afin d’obtenir du fil de section carré, actionné par une manivelle et des roues crantées.

Recuit après obtension de la dimension désirée, pour dilater les molécules écrasées par le travail effectué et empécher l’écrouissage.

Passage à l’appareillage suivant composé d’une filière (plaque en cier trampé d’environ 7 mm d’épaisseur et percé de trou de formes géométrique, carré, rond, demi-rond etc…conique et de dimensions progessives) et d’un banc à étirer qui sert à démultiplier la force necessaire à la traction du fil passé d’un trou à l’autre en partant du plus grand jusqu’au plus petit.

Utilisation du fil obtenu pour la fabrication de jonc,

d’anneaux, alliance, panier de bague, griffes etc…

