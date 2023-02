Gaëlle SEILLET vous dévoile ses Secrets d’Atelier… Atelier Gaëlle Seillet Sculpteur Céramiste, 1 avril 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Gaëlle SEILLET vous dévoile ses Secrets d’Atelier… 1 et 2 avril Atelier Gaëlle Seillet Sculpteur Céramiste

Rencontre de l’artiste et découverte des procedés de la sculpture sur terre handicap moteur mi

Atelier Gaëlle Seillet Sculpteur Céramiste 4 Rue Basse, 37600 Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

0623200886 http://www.gaelle-seillet.com/ https://www.facebook.com/GaelleSeilletSculpteur 42J6+XC Beaulieu-lès-Loches

Sous ses doigts, la matière s’élève, donnant naissance à des corps drapés d’une nature secrète.

Avec tendresse et sensualité ses sculptures reflètent l’instant de l’éclosion, l’émergence d’un sentiment, d’une sensation.

C’est une ode à la beauté fragile, presque éphémère, comme une confidence. Elle nous parle souvent au ‘’_féminin modelée_’’. Elle aime explorer à d’autres moments, des formes et sujets poétiques, oniriques comme dans ses collections « Organiques » formes épurées et inspirées par le monde végétal ou encore « Monts et Merveilles », des petits mondes à portée de rêve où elle vous invite à vous promener.

Elle réalise parfois des œuvres de grandes tailles pour des expositions d’art in situ.

Pousser la porte de cet atelier niché au coeur d’une Petite Cité de Caractère, labelisée Ville & Métiers d’Art, c’est venir à la rencontre de l’univers multiple de cette artiste accomplie ! Petits & grands sont les bienvenus, et pourrons prendre date pour l’évènement “Rues des Arts” qui animera la commune pour sa 5ème édition les 19 & 20 août prochain !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

©Gaëlle Seillet