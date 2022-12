Atelier Furoshikis Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin EUR C’est quoi le furoshiki ? C’est un art ancestral japonais qui consiste à emballer différents objets dans un carré de tissu traditionnel noué de différentes manières.

Une alternative écologique, originale et esthétique à l’utilisation du papier cadeau ! Le saviez-vous ? Chaque année en France nous consommons environ 20 000 tonnes de papier cadeau. Noël, c’est aussi un moment pour consomment autrement et adopter de nouveaux petits gestes pour une écologie optimiste au quotidien ! Venez découvrir le Furoshiki avec Emilie Fresse le temps d’un atelier d’une heure, et repartez avec un beau tissu d’emballage confectionné en Alsace ! Venez avec un cadeau à emballer, format jeu de société ou livre. La salle dans laquelle se tient l’atelier ne sera pas chauffée. +33 3 88 73 00 93 Haguenau

