Atelier Furoshiki, spécial panier de Pâques Volgelsheim, jeudi 21 mars 2024.

Les cloches arrivent dans un peu plus d’un mois et pour l’occasion, nous vous proposons de découvrir un art de l’emballage japonais avec Emilishiki ! Réutilisable et en tissu, le Furoshiki est parfait pour élaborer de beaux paniers pour la chasse aux œufs ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:00:00

fin : 2024-03-21 20:00:00

16 rue de Neuf-Brisach

Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est

