ATELIER FUROSHIKI La Bernerie-en-Retz, jeudi 22 février 2024.

Venez découvrir une technique japonaise zéro déchet pour emballer vos cadeaux de manière responsable et originale ! Le Furoshiki.

A travers différentes séries manga (Une sacré mamie, Hanada, Orange, Averses turquoises, Demon slayer, etc…) et animées (Mon voisin Totoro, le Château ambulant, Yokaï Watch, etc…), les participant(e)s vont découvrir l’univers du Furoshiki et apprendre à nouer différents sacs et emballages.

Une technique japonaise zéro déchet qui noue des histoires d’amitié et de partage.

Venez apprendre les techniques classique, du croisé-retourné, de la fleur, de l’assoiffé…

Pratique :

– atelier proposé pour ados et adultes

– durée de l’atelier 1heure

– gratuit sur réservation auprès de la bibliothèque, 5 places

– animation proposée dans le cadre du Festival Errances.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 16:00:00

fin : 2024-02-22

Bibliothèque Olympe de Gouges

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheque.labernerie@gmail.com

