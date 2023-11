Atelier Furoshiki, art d’emballage Zéro Déchet dans la culture japonaise Espace CINKO Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 13h30 à 15h00

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Participation : 35 € / personne à partir de 7 ans (un tissu Furoshiki et un schéma des techniques du furoshiki seront offerts)

Samedi 25 novembre 2023 à Paris : Atelier Art de l’emballage japonais FUROSHIKI dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets 2023

Le Furoshiki est un tissu carré présent depuis des siècles dans la culture japonaise. « Furoshiki », qui signifie « étalé au bain », provient de l’époque d’Edo où on l’utilisait pour emporter les affaires nécessaires ou les vêtements aux bains publics. La pratique du Furoshiki, technique japonaise de pliage et de nouage du tissu, permet de créer des sacs et emballages cadeaux modulables et réutilisables à volonté.

Durant cet atelier, vous découvrez des techniques de pliage et de nouage du tissu Furoshiki pour des écobags et des emballages (pour bouteilles, livres, boîtes…) , ainsi que des techniques de pliage de tissus non-tissés qui remplacent le papier.

Lieu : Espace CINKO, 12 – 18 passage Choiseul, 75002 Paris

Inscription obligatoire via la page CONTACT sur notre site web : https://associationtalachine.jimdo.com

Contact : https://associationtalachine.jimdo.com/ https://www.facebook.com/associationtalachine/

