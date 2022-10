Atelier Furoshiki Alincourt Alincourt Catégorie d’évènement: Alincourt

Atelier Furoshiki Alincourt, 26 novembre 2022, Alincourt. Atelier Furoshiki

Alincourt

2022-11-26 – 2022-11-26 Alincourt Ardennes Alincourt Le Furoshiki, c’est l’art d’emballer un présent avec du tissu. Très répandue en Asie, cette pratique écolo commence à se faireconnaître en Europe. Nous vous invitons à découvrir comment assembler et coudre du tissu, puis emballer vos proprescadeaux à la manière du Furoshiki asiatique. À l’approche des fêtes de fin d’année, cet atelier est le bienvenu pour vouspermettre une mise en pratique presque immédiate. Venez nombreux ! +33 3 24 72 74 85 Alincourt

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégorie d’évènement: Alincourt Autres Lieu Alincourt Adresse Ville Alincourt lieuville Alincourt

Alincourt Alincourt https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alincourt/

Atelier Furoshiki Alincourt 2022-11-26 was last modified: by Atelier Furoshiki Alincourt Alincourt 26 novembre 2022

Alincourt