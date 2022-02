Atelier Furoshiki à la bibliothèque Rilke Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier Furoshiki à la bibliothèque Rilke Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 12 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 10h30 à 12h00

gratuit

Le Furoshiki est une technique traditionnelle japonaise d’emballage de cadeaux mais aussi d’objets du quotidien à l’aide d’un carré de tissu. Les bibliothécaires vous proposent de vous initier à cet art, connaître son histoire mais aussi apprendre quelques pliages pour découvrir son utilité au quotidien ! Pensez à apporter vos propres carrés de tissu ou foulards pour pouvoir repartir avec vos objets personnels emballés…ou même vos emprunts de la bibliothèque ! Voici un repère pour les différentes dimensions par type d’objets, à adapter selon vos propres objets : GRAND : 90 à 110 cm

90 à 110 cm MOYEN : 65 à 70 cm

65 à 70 cm PETIT : 45 à 50 cm Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal Paris 75005

B : Port Royal (Paris) (230m) 91 : Port Royal – Saint-Jacques (Paris) (47m)

Contact : 01 56 81 10 70 https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-rainer-maria-rilke-1672 https://www.facebook.com/bibliothequerilke Atelier

Date complète :

2022-03-12T10:30:00+01:00_2022-03-12T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Rainer Maria Rilke Adresse 88 Ter boulevard de Port-Royal Ville Paris lieuville Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Departement Paris

Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Furoshiki à la bibliothèque Rilke Bibliothèque Rainer Maria Rilke 2022-03-12 was last modified: by Atelier Furoshiki à la bibliothèque Rilke Bibliothèque Rainer Maria Rilke Bibliothèque Rainer Maria Rilke 12 mars 2022 Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Paris

Paris Paris