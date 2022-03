Atelier fresque végétale Parvis de la cathédrale Saint-Louis Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier fresque végétale Parvis de la cathédrale Saint-Louis, 14 mai 2022, Versailles. Atelier fresque végétale

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Parvis de la cathédrale Saint-Louis

L’atelier fresque végétale collaborative est une activité où tous les participants coconstruisent le mur végétal. Au fil de la journée, le mur végétal prend vie selon les envies et les inspirations des passants sous les conseils d’artisans du végétal. L’activité est animée par l’atelier Platan, spécialiste dans la végétalisation des espaces et évènements en Ile de France. Après l’évènement les murs végétaux seront installés dans les espaces publics, un souvenir durable de ce weekend Esprit Jardin. Création végétale collaborative Parvis de la cathédrale Saint-Louis 4 Place Saint-Louis, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Parvis de la cathédrale Saint-Louis Adresse 4 Place Saint-Louis, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Parvis de la cathédrale Saint-Louis Versailles Departement Yvelines

Parvis de la cathédrale Saint-Louis Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Atelier fresque végétale Parvis de la cathédrale Saint-Louis 2022-05-14 was last modified: by Atelier fresque végétale Parvis de la cathédrale Saint-Louis Parvis de la cathédrale Saint-Louis 14 mai 2022 Parvis de la cathédrale Saint-Louis Versailles Versailles

Versailles Yvelines