atelier fresque romaine Musée archéologique de Civaux Civaux, mardi 23 avril 2024.

Découverte de la fresque romaine et création par chaque personne d’une fresque miniature réalisée selon la technique a fresco. Pour les enfants et les familles à partir de 7 ans. Durée 1h30. Gratuit, sur inscription 05 49 48 34 61 / [musee.civaux@orange.fr](mailto:musee.civaux@orange.fr) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 10:00:00

fin : 2024-04-23 12:00:00

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine musee.civaux@orange.fr

L’événement atelier fresque romaine Civaux a été mis à jour le 2024-03-15 par ACAP