Atelier Fresque du Numérique et revalorisation des smartphones Impact Hub Geneva, 19 mars 2022, Genève.

Impact Hub Geneva, le samedi 19 mars à 09:00

Attention, pour participer, vous devez obligatoirement vous inscrire ici : [[https://www.billetweb.fr/ateliers-fresque-du-numerique-revalorisation-de-smartphones-noops-a-geneve-cyber-world-clean](https://www.billetweb.fr/ateliers-fresque-du-numerique-revalorisation-de-smartphones-noops-a-geneve-cyber-world-clean)](https://www.billetweb.fr/ateliers-fresque-du-numerique-revalorisation-de-smartphones-noops-a-geneve-cyber-world-clean) Evénement organisé dans le cadre du Cyber World CleanUp Day qui a lieu pour la première fois en Suisse ! Il s’agit d’une journée de sensibilisation à l’empreinte environnementale du numérique pour inviter la population à agir concrètement en nettoyant ses données et/ou en offrant une seconde vie à tous ses équipements numériques. L’Institut du Numérique Responsable Suisse (INR-CH), l’association de la Fresque du Numérique et l’association No Obsolescence Programmée Suisse (NoOPS) vous invitent à participer lors de cette journée à leur atelier et à échanger autour de la thématique du numérique responsable : Date : Samedi 19 mars de 9h00 à 13h00 Lieu : Impact Hub Geneva (Rue Fendt 1, 1201 Genève) situé derrière la Gare Cornavin Au programme : – L’atelier de La Fresque du Numérique pour comprendre en petit groupe et de manière ludique les enjeux environnementaux du numérique. – La collecte des téléphones et tablettes usagés par NoOPS dans le but de leur donner une seconde vie. Il est donc possible pour les participants de ramener sur place leurs appareils qui dorment dans les tiroirs. – L’atelier de sensibilisation de NoOPS sur la revalorisation des smartphones et les enjeux d’obsolescence programmée. INSCRIPTION OBLIGATOIRE ICI : [https://www.billetweb.fr/ateliers-fresque-du-numerique-revalorisation-de-smartphones-noops-a-geneve-cyber-world-clean](https://www.billetweb.fr/ateliers-fresque-du-numerique-revalorisation-de-smartphones-noops-a-geneve-cyber-world-clean) La collecte de téléphones / tablettes usagés par NoOPS a lieu aussi durant toute la semaine du Cyber World CleanUp Day. Infos : [[https://cyberworldcleanupday.fr/cleanup/collecte-telephones-tablettes-usages/](https://cyberworldcleanupday.fr/cleanup/collecte-telephones-tablettes-usages/)](https://cyberworldcleanupday.fr/cleanup/collecte-telephones-tablettes-usages/)

CHF 12.-

Venez participer à un atelier ludique et collaboratif le 19 mars (9h-13h) au Impact Hub GVA pour mieux comprendre les enjeux environnementaux qui se cachent derrière nos usages numériques.

Impact Hub Geneva Rue FENDT 1, 1201 Genève Genève



