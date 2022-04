Atelier fresque du climat Nay, 22 avril 2022, Nay.

Atelier fresque du climat Salle Petit Boy Chemin des Coteaux Nay

2022-04-22 19:00:00 – 2022-04-22 22:00:00 Salle Petit Boy Chemin des Coteaux

Nay Pyrénées-Atlantiques

10 10 EUR A l’occasion de la journée de Terre, venez participer à un atelier Fresque du Climat. C’est un atelier ludique, participatif et créatif permettant de mieux comprendre le changement climatique.

À propos de cet évènement L’atelier La Fresque du Climat est un outil fabuleux et extrêmement pédagogique permettant de comprendre rapidement les causes et les effets du changement climatique. Il est destiné aussi bien aux novices qu’aux connaisseurs (à partir de 16 ans environ).

Pendant 3h, l’atelier rassemble les participants par groupes de 5 à 8 personnes autour d’une table. Il fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet par un jeu de cartes composant la Fresque. Un animateur vous guidera durant l’atelier et apportera des explications complémentaires.

©fresque climat

Salle Petit Boy Chemin des Coteaux Nay

