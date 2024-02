Atelier « Fresque du Climat » Échevinage Loudun, mercredi 28 février 2024.

L’Office de tourisme du Pays Loudunais propose un atelier Fresque du Climat, uniquement pour les enfants de 8 à 12 ans.

La Fresque du Climat, crée par Cédric Rigenbach, est un outil pédagogique et collaboratif qui permet de comprendre le changement climatique.

L’objectif est de remettre dans l’ordre des causes à effet les différentes cartes.

Pour cela, Léa et Chloé animeront cet atelier pour sensibiliser vos enfants au dérèglement climatique.

Attention les enfants devront être à l’aise avec la lecture.

Sur réservation avant le 27 février EUR.

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

Échevinage Rue du Relandais

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@tourisme-loudunais.com

