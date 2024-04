Atelier: fresque du climat Lorentzen, samedi 1 juin 2024.

Lors de cet atelier d’intelligence collective, les participants reconstituent les liens de cause à effet des changements climatiques et explorent ensuite les actions qu’ils peuvent entreprendre dans le cadre personnel et professionnel.

Utilisation de l’outil crée par Cédric Rigenbach, dans le cadre du Festival des Paysages.

Sur inscription: 03.88.00.55.55 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 15:30:00

fin : 2024-06-01 18:30:00

90 rue Principale

Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est info@grangeauxpaysages.fr

