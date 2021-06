Reims La Ferme rémoise Marne, Reims Atelier Fresque du Climat La Ferme rémoise Reims Catégories d’évènement: Marne

La Ferme rémoise, le dimanche 13 juin à 13:30

Il permet à tout à chacun de comprendre le climat et le ses dérèglements actuels. Cet atelier est basé sur des données scientifiques mais les connaissances de base importent peu. **Il est ouvert à tous à partir de 14 ans.** En fin d’atelier nous ferons un focus sur l’alimentation et l’agriculture.

Gratuit, sur inscription, à partir de 14 ans

« La « Fresque du Climat » est un atelier participatif, basé sur l’intelligence collective. La Ferme rémoise 21 ter rue Saint Charles 51100 Reims Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T13:30:00 2021-06-13T15:30:00

