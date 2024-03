Atelier « Fresque du Climat Junior » (2h – 10/14 ans) Exploradôme Vitry-sur-Seine, vendredi 19 avril 2024.

Atelier « Fresque du Climat Junior » (2h – 10/14 ans) Une activité pour comprendre, de façon ludique et collective, les causes et conséquences du dérèglement climatique. Tarif : 17€/participant·e Vendredi 19 avril, 14h30 Exploradôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T14:30:00+02:00 – 2024-04-19T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T14:30:00+02:00 – 2024-04-19T16:30:00+02:00

Exploradôme 18 Av. Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France https://www.exploradome.fr/