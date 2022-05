Atelier – Fresque du climat Jardin de Marie Valtaud Aigre Catégories d’évènement: Aigre

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Marie Valtaud

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les bénévoles de L’Assise ont concocté un programme autour du thème de l’année “les jardins face au changement climatique”. Cet atelier ludique sera proposé plusieurs fois tout au long du week-end, au sein du jardin de Marie Valtaud. L’occasion d’en apprendre plus sur les enjeux de la crise écologique et de chercher ensemble des moyens de réagir et d’agir !

Gratuit. Nombre de places limitées mais de nombreux créneaux tout au long du weekend ! Se présenter au stand d’accueil, à l’entrée du jardin.

Venez participez à un atelier pour mieux comprendre les enjeux du changement climatique et commencer à agir en faveur de notre planète ! Jardin de Marie Valtaud 3 rue Haute, Villejésus 16140 Aigre Aigre Villejésus Charente

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T15:30:00

