Atelier Fresque du Climat – Fort-de-France Au Trois Lieu, 23 avril 2022, Fort-de-France.

"Les manguiers sont encore en fleurs !! Y a plus de plage dans certains endroits!!!! Mais qu'est ce qu'il fait chaud!!!! Mais les saisons sont complètement modifiées ! Quand il pleut, ca peut tomber très très fort, trop pour les cultures!!!" Voici quelques exemples des échanges des participants de la Fresque du Climat. Mais, c'est quoi la Fresque du Climat ? "Un atelier à vivre absolument" , "qui permet d'apprendre des choses tout en s'amusant" et d'échanger sur des actions concrètes ! C'est un atelier de 3h (oui oui, ca parait beaucoup, mais en réalité!! une fois que on y est on veut plus en partir promis !!!!) où l'on est tout le temps actif, où on apprend des autres, et on apprend aux autres, où la bienveillance et au centre, et où on a de supers débats!! Après avoir participé à cet atelier, vous pourrez vous former à l'animation de la Fresque. A votre tour d'organiser des ateliers pour devenir un acteur du mouvement de sensibilisation !

Inscription sur le lien ; Don à l’animateur à la fin de l’atelier

“Un atelier à vivre absolument” , “qui permet d’apprendre des choses tout en s’amusant”, de comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique et d’agir !

Au Trois Lieu 122 rue lamartine, 97200 Fort-de-France Fort-de-France



