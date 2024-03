Atelier Fresque du Climat Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 9 mars 2024.

Vous entendez parler de « crise climatique », « réchauffement climatique », « urgence climatique » un peu partout sans savoir vraiment ce que tout cela représente ?

Ou au contraire, vous vous intéressez régulièrement au sujet des changements climatiques et souhaitez en savoir plus

La Fresque du Climat et la Cité des sciences et de l’industrie s’associent dans le cadre de l’exposition permanente « Urgence climatique » pour vous proposer de participer à une Fresque du Climat animée à la Bibliothèque de la Cité.

Venez passer 3 heures conviviales autour d’un atelier collaboratif et pédagogique pour comprendre les changements climatiques et leurs conséquences, à travers un jeu de carte qui se base sur les rapports du GIEC et les rend accessibles de manière ludique.

La Fresque du Climat et la Cité des sciences et de l'industrie s'associent dans le cadre de l'exposition permanente « Urgence climatique » pour vous proposer de participer à une Fresque du Climat animée à la Bibliothèque de la Cité.

Cité des sciences et de l'Industrie
30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.