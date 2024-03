Atelier Fresque du climat Centre Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain, jeudi 14 mars 2024.

Atelier Fresque du climat Atelier Fresque du climat animé en breton Jeudi 14 mars, 18h00 Centre Yezhoù ha Sevenadur Ouvert à partir du niveau 2 et plus. Ados acceptés accompagnés à partir de 13 ans. Inscription obligatoire. Prix libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T18:00:00+01:00 – 2024-03-14T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-14T18:00:00+01:00 – 2024-03-14T21:00:00+01:00

16,5 millions d’hectares de forêts incendiés au Canada depuis le printemps, des inondations monstres en Libye et en Grèce, plus de 30°C à Nantes en octobre, des périodes caniculaires plus longues, plus tôt ou plus tard dans l’année. Ces événements climatiques extrêmes sont liés au changement climatique. Vous souhaitez mieux comprendre d’une manière amusante en breton comment adviennent les émissions de CO2 transformant le climat ? Quels seront les effets sur notre vie quotidienne ?

Centre Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l’Angevinière, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « kenteliouannoz@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0768472225 »}]

fresque du climat atelier