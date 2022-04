ATELIER FRESQUE DU CLIMAT Béziers, 10 avril 2022, Béziers.

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT Béziers

2022-04-10 14:00:00 – 2022-04-10 17:00:00

Béziers Hérault

S’appuyant sur 42 cartes issues des rapports du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernementale sur l’évolution du Climat, crée par l’ONU), la Fresque du Climat est un atelier d’intelligence collective, ludique et scientifique. Durant cet atelier, les participants reconstituent les liens de causes à effet du dérèglement climatique et discutent ensemble des solutions. Constitué de groupes entre 5 et 7 participants, l’atelier est découpé en 3 phases: réflexion, créativité et debriefing, le tout encadré par un animateur présent pour vous guider et assurer une bonne communication entre les participants.

Ouvert à tous dès 9 ans – Gratuit

Inscription vivement conseillée sur internet – merci de préciser l’âge des enfants/adolescents.

Atelier d’intelligence collective, ludique et scientifique durant lequel les participants reconstituent les liens de causes à effet du dérèglement climatique et discutent des solutions. Dès 9 ans, gratuit, inscription sur internet.

Fresque du climat

Béziers

