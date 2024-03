Atelier Fresque du Climat rendez-vous au tiers-lieux en Bigorre Bagnères-de-Bigorre, jeudi 4 avril 2024.

Atelier Fresque du Climat rendez-vous au tiers-lieux en Bigorre Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Vous voulez comprendre un peu mieux les causes

et conséquences du changement climatique mais

n’avez pas le temps de devenir climatologue ? En

3h, cet atelier collaboratif permet de comprendre

l’essentiel des enjeux climatiques, avec rigueur et

pédagogie. A partir de 15 ans.

Animé par Marion RÉBIER .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 19:00:00

fin : 2024-04-04 22:00:00

rendez-vous au tiers-lieux en Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie rdvclimat@mailo.com

L’événement Atelier Fresque du Climat Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2024-02-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65