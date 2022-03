Atelier Fresque du Climat à L’Hay-les-Roses Maison de quartier du Petit Robinson L'Haÿ-les-Roses Catégories d’évènement: L'HAŸ-LES-ROSES

Maison de quartier du Petit Robinson, le samedi 26 mars à 14:00

En quelques années, la Fresque du Climat est devenue l’outil de référence pour permettre aux individus et organisations de s’approprier le défi du changement climatique. Cet atelier collaboratif permet, de façon ludique mais basé sur des données scientifiques et sur une démarche sérieuse, de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action ( [https://fresqueduclimat.org/](https://fresqueduclimat.org/) ). Alors, envie de mieux comprendre et de passer à l’action ? L’Hay-les-Roses en Transition, en collaboration avec Terre Monde solidaire, organise une session Fresque du climat samedi 26 mars, de 14 à 17H., ouverte à tout le monde, à la maison de quartier du Petit Robinson à l’Hay-les-Roses. Vous serez guidés par des animateurs formés à la Fresque du climat. Profitez-en. Inscrivez-vous vite : – par mail => [inscriptionfresque2022.tms@gmail.com](mailto:inscriptionfresque2022.tms@gmail.com) – ou sur place (en fonction des places disponibles) Si vous ne pouvez pas participer samedi 26 mars, laissez-nous vos coordonnées, nous vous proposerons d’autres sessions plus tard.

Atelier gratuit, sur inscription ou sur place (en fonction des places disponibles)

L’Hay-les-Roses en Transition, en collaboration avec Terre Monde solidaire, organise une session Fresque du climat samedi 26 mars, de 14 à 17H., ouverte à tout le monde Maison de quartier du Petit Robinson 46, Rue de la Cosarde 94240 L’Hay-les-roses L’Haÿ-les-Roses Val-de-Marne

