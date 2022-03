Atelier Fresque de la mobilité Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre, le mardi 5 avril à 18:45

Aujourd’hui la mobilité est le principal contributeur aux émissions de gaz à effet de serre en France. Dans une première partie, l’atelier permet de comprendre ce qu’est la mobilité des personnes, quels sont ses impacts et quelles énergies sont utilisées. La deuxième partie est très pratique : il s’agit de coacher des personnes ou des familles pour décarboner leur mobilité en choisissant les bons leviers. Et de voir comment cela change leur vie.

Sur inscription. 5 € (plein tarif), gratuit pour demandeurs d’emploi et étudiants

Un atelier de deux heures pour mieux comprendre les enjeux climatiques liés à la mobilité et trouver des solutions concrètes. Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

2022-04-05T18:45:00 2022-04-05T21:00:00

