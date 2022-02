Atelier fresque avec Free Squad Brissy-Hamégicourt, 14 mai 2022, Brissy-Hamégicourt.

Atelier fresque avec Free Squad Brissy-Hamégicourt

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 16:00:00

Brissy-Hamégicourt Aisne Brissy-Hamégicourt

Samedi 14 mai 2022 10h à 12h // 14h à 16h.

Site de l’Ormois à Brissy-Hamégicourt

Free Squad est un street artiste qui crée des fresques murales.

Après avoir réalisé une fresque à l’école, il va s’attaquer à un petit bâtiment à l’Ormois et vous pourrez participer. Le thème de la fresque sera la nature. Petits et grands sont les bienvenus à cet atelier.

Pour tous publics (enfants et adultes), inscription obligatoire au 03.23.07.84.39

Brissy-Hamégicourt

