2022-07-20 – 2022-07-20 RDV à 11h (Fin prévue vers 16h) Après avoir visité l’église de Poncé-sur-Loir connue pour ses peintures murales nouvellement restaurées, profitez de cette journée conviviale pour vous initier aux techniques de peinture « a fresco ». Au programme : visite de l’église, pique-nique, dessins, préparation des enduits et des pigments, peinture et goûter pour clôturer cette journée… Infos pratiques :

À partir de 12 ans. Tarif unique : 5 €.

Atelier ouvert aux adultes et aux enfants.

Réalisation d'une fresque sur un panneau individuel. Prévoir une tenue adaptée, une caisse pour ramener son œuvre et un pique-nique pour le repas de midi. RDV : devant l'église de Poncé.

