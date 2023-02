Frédéric Moulin | Tapissier d’ameublement Atelier Frédéric moulin Dourdan Catégories d’Évènement: Dourdan

Frédéric Moulin | Tapissier d’ameublement Atelier Frédéric moulin, 31 mars 2023, Dourdan. Frédéric Moulin | Tapissier d’ameublement 31 mars – 2 avril Atelier Frédéric moulin Venez découvrir les tissus, les matières naturelles et le savoir-faire ancestral du tapissier Atelier Frédéric moulin 6 allée du 1944 Beaurepaire Dourdan 91410 Essonne Ile de France Je travail acuellement à la restauration d’un canapé historique, en bois doré, du XIXème siècle. Vous pourrez ainsi découvrir les differentes étapes de la garniture traditionelle.

La tapisserie ne s’arette pas à la garniture de siège du XIXème siècle, la visite du showroom vous permetra de decouvir mes dernières créatios contemporaines ainsi que des pièces plus anciennes revisitées.

Le tapissier a bien d’autres missions, l’une d’entre elle est la confection et l’installation de rideaux et tout type de décor de fenêtres, (stores, voiilages, etc.). Je vous présenterai les commandes en cours.

Au plaisir de vous acueillir dans mon atelier et mon showroom. https://www.instagram.com/frederic.moulin.tapissier/

