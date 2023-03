L’Atelier Frédéric Matan, la taille de pierre connectée Atelier Frédéric Matan, 31 mars 2023, Le Pouget.

L’Atelier de taille de pierre Frédéric Matan ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril 2023.

Durant ces deux jours, les visiteurs auront l’occasion de découvrir les derniers projets en pierre fait par l’équipe, en photos et en vidéos, et notamment le gros projet de l’année 2021, de la réalisation en pierre pour une marque internationale!

Les visiteurs pourront également participer à des démonstrations d’initiation à la taille de pierre, qui seront ouverts pour les plus petits mais aussi pour les plus grands et se verront essayer eux-mêmes aux dessins et à la taille de pierre. Ils auront de plus l’occasion de découvrir la dernière innovation de Frédéric Matan, l’assiette en pierre connectée, primée lors du Concours Lépine Méditerranéen.

Les visiteurs pourront découvrir le film projeté au Grand Rex à Paris, sur M. Frédéric Matan et ses plus belles réalisations.

Ces JEMA seront aussi l’occasion de découvrir l’agrandissement de l’atelier de taille de pierre avec le prolongement de notre pont roulant, mais aussi la mise en place d’une nouvelle machine à fil qui permet notamment de découper des blocs de pierres à la fois tendre ou très dur. Les visiteurs pourront visiter le showroom en pierres massives avec ses différents dallages (80 différentes sorte de pierres Françaises), sa façade de style XVIIIème avec ses clefs identiques aux clefs de la bibliothèque du Château de Versailles et sa fontaine monumentale.

(Photo ci-dessus : réalisation d’une Balustrade du XIXe du Château de Tressan classé monument Historique)

Atelier Frédéric Matan 34230 Le pouget Le Pouget 34230 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Atelier Frédéric Matan