Journée Portes Ouvertes dans un atelier de reliure Atelier Frech-Art, 1 avril 2023, Bischoffsheim. Journée Portes Ouvertes dans un atelier de reliure 1 et 2 avril Atelier Frech-Art Visite de l’atelier avec des démonstrations lié a la reliure, la dorure de livre et propoisition de réalisation d’atelier. Atelier enfant réalisation d’une reliure accordéon

5 Personnes MAX entre 8/12 ans

Durée : 2 h environ

Création d’une reliure en accordéon.

Dans un premier temps, l’élève devra créer une couverture en collant du papier de couleur sur du carton.

Puis il devra décorer la feuille intérieure à l’aide de tampon, stickers et du coloriage.

Pour la finalisation du carnet il devra plier la feuille décorée et la coller sur couverture.

Atelier adulte : réalisation d’un décor sur une plaquette en cuir

5 Personnes MAX à partir de 15 ans

Durée : 2 h30

Initiation à la dorure à chaud avec une réalisation d’une plaquette en cuir.

Dans un premier temps l’élève devra créer sa plaquette en collant le cuir choisi sur un carton et au dos un papier kraft.

Puis a l'aide de différents outils de dorure il devra créer un décor sur le cuir avec différentes techniques de dorure.

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

