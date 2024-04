ATELIER « FRAPPER MONNAIE » Nissan-lez-Enserune, mercredi 17 avril 2024.

ATELIER « FRAPPER MONNAIE » Nissan-lez-Enserune Hérault

Venez découvrir l’histoire de la monnaie et frappez monnaie comme à l’Antiquité ! N’hésitez pas à venir en amont de l’atelier pour profiter du site et du musée ! À l’occasion des vacances de la Toussaint, l’équipe pédagogique de l’oppidum et musée archéologique d’Ensérune proposent toute une série d’ateliers sur des thématiques variées.

Venez découvrir l’histoire de la monnaie et frappez monnaie comme à l’Antiquité ! N’hésitez pas à venir en amont de l’atelier pour profiter du site et du musée ! À l’occasion des vacances de la Toussaint, l’équipe pédagogique de l’oppidum et musée archéologique d’Ensérune proposent toute une série d’ateliers sur des thématiques variées. Venez ainsi découvrir l’histoire de la cité celtique autrement ! 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie educatif.enserune@monuments-nationaux.fr

L’événement ATELIER « FRAPPER MONNAIE » Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2024-04-02 par OT LA DOMITIENNE