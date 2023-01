Démonstration de tissage sur métier de basse lisse Atelier Françoise Vernaudon, 1 avril 2023, Nouzerines.

Atelier Françoise Vernaudon 2 les Ansannes 23600 Nouzerines Nouzerines 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Démonstration et visite de l’atelier de tapisseries d’Aubusson de Françoise Vernaudon sur métier de basse lisse. Actuellement, deux tapisseries de l’artiste Anne-Laure Sacriste sont en cours de réalisation. Elles sont destinées à la Cité Internationnale de la Tapisserie d’Aubusson.

Le travail du lissier envisagé sous l’angle de la pluralité et de l’évolution permanente, la tapisserie d’Aubusson déclinée sous toutes les formes et selon toutes ses perspectives : c’est à cet appel intérieur que répond Françoise Vernaudon, née Besson sous le signe creusois et plus précisément à Aubusson, capitale mondiale de la tapisserie.

Françoise Vernaudon inaugure officiellement le 1er septembre 2009 son Atelier, conçu et aménagé sur mesure, chez elle, aux Ansannes, dans un écrin de verdure et de sérénité. Quelques semaines plus tard, la Tapisserie d’Aubusson est inscrite par l’UNESCO au Patrimoine Immatériel de l’Humanité. Qu’à cela ne tienne, Françoise Vernaudon y voit un nouveau signe, et s’engage à œuvrer autant que possible, selon ses armes de créatrice et de « gardienne », accompagnée de ses confrères du Syndicat des Lissiers de la Tapisserie d’Aubusson, dans le sens d’une pérennisation et d’un renouvellement de ce savoir-faire, son objectif étant qu’il ne tombe ni en déclin, ni dans l’oubli.



