Atelier franco-allemand pour enfants: « Vive le printemps » Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Atelier franco-allemand pour enfants: « Vive le printemps » Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence

2022-03-26 15:30:00 15:30:00 – 2022-03-26 17:15:00 17:15:00 Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Atelier pour enfants : Vive le printemps, dans le cadre d’Une 5e Saison – Biennale d’Art et de Culture Aix-en-Provence -2022

Pour célébrer le printemps et l’ouverture de la biennale d’art et de culture, nous te proposons un atelier autour de cette belle saison : Histoire bilingue, bricolage, chanson, jeu et un petit goûter t’attendent. Alors, rejoins-nous.

S’amuser, découvrir, bricoler sur la thématique du printemps en français et en allemand

info@cfaprovence.com +33 4 42 21 29 12 https://www.cfaprovence.com/

Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence

