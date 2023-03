[Rendez-vous d’Exception] Portes ouvertes sur l’atelier Franck Tioni Atelier Franck Tioni Saint-Sylvestre Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

[Rendez-vous d’Exception] Portes ouvertes sur l’atelier Franck Tioni Atelier Franck Tioni, 27 mars 2023, Saint-Sylvestre. [Rendez-vous d’Exception] Portes ouvertes sur l’atelier Franck Tioni 27 mars – 2 avril Atelier Franck Tioni L’atelier Franck Tioni propose, aux publics curieux des savoir-faire traditionnels en vigueur dans ses spécialités du travail du cuir, une découverte des métiers de sellier-maroquinier et malletier .

Pour cela l’entreprise, labellisée entreprise du Patrimoine vivant (EPV), ouvrira : durant la semaine pour les visiteurs désireux de rencontrer l’équipe de l’atelier et voir les divers postes en fonctionnement,

pour les visiteurs désireux de rencontrer l’équipe de l’atelier et voir les divers postes en fonctionnement, durant le weekend pour un temps d’échange et de démonstrations de savoir-faire en tête-à-tête avec Franck Tioni .

Durant 1h à 1h30, la visite guidée abordera : La découverte : des matières et de leurs spécificitées, des différents postes de travail (conception, création, production).

L’histoire des métiers et le fonds d’ouvrages professionnels

Les grandes références des professions citées

Les produits finis et en-cours de réalisation Le tout assorti d’échanges interactifs très ouverts aux questions des visiteurs.

