La maison de quartier propose un atelier ouvert à tous pour découvrir et utiliser France Connect, qui permet de se connecter facilement aux démarches administratives en ligne : retraite, impôts, papiers officiels, aides sociales, santé. Pour utiliser France Connect, posséder un compte sur au moins un des comptes essentiels (Ameli ou un compte Impots.gouv par exemple) sera nécessaire, ainsi qu’une adresse mail. À noter : il s’agit de deux sessions d’1h30 sur deux jours et non d’une date au choix.

sur inscription, s’engager sur les deux séances, ,avoir une boite mail valide

Venez découvrir le service de l’ Etat en ligne permettant de se connecter à 900 sites publics et privés avec un seul identifiant et un seul mot de passe. Maison de quartier Chantiers 6, rue Edme Frémy versailles Versailles Chantiers Yvelines

2022-01-06T10:00:00 2022-01-06T11:30:00;2022-01-13T10:00:00 2022-01-13T11:30:00

